شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.14% إلى مستويات 103.67 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 103.82، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 103.62، بينما حقق الأعلى له عند 103.83، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 103.81.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 7.0% مقابل 6.6% في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وحزمة التمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون.