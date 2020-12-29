شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.19% إلى مستويات 1.2239 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2216، ، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2243، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.2208.

هذا وقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أعرب المفوض الأوروبي سبستشيان فيرشر بأن هناك اجتماع بين قادة الاتحاد الأوروبي على موافقتهم حول الاتفاق التجاري مع بريطانيا، مع أفادته بأنه من المرجح كتابة نص الاتفاق التجاري والتصويت عليه اليوم الثلاثاء في الساعة الثالثة مساءاً بتوقيت جرينتش، مضيفاً أنه بمجرد التأكيد على موافقة الطرفين على النص الكتابي وتوقيعه يتأكد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد باتفاق.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 7.0% مقابل 6.6% في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون الإغاثة الجديدة لمواجهة جائحة كورونا وحزمة التمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون.