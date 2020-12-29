شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة لأسعار النفط تستأنف الارتداد من الأدنى لها في أسبوعين وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ 14 من كانون الأول/ديسمبر الجاري مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم شباط/فبراير من عام 2021 بنسبة 0.25% لتتداول عند مستويات 47.84$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 47.72$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 47.62$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم شباط/فبراير المقبل 0.14% لتتداول عند 51.09$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51.02$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 50.86$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 90.10 مقارنة بالافتتاحية عند 90.19، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.34.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 7.0% مقابل 6.6% في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وحزمة التمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون.

بخلاف ذلك، تابعنا مؤخراً أعلن شركة فايزر أن لقاح الكورونا الذي قامت بتطويره بالتعاون مع شركة بيو-تك الألمانية أظهر فاعلية في الوقاية من السلالة الجديدة، وتلى ذلك إعلان الحكومة الأمريكية عن طلبها لشراء 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح المشترك لشركتي فايزر وبيو-تك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 79.68 مليون ولقي 1,761,381 شخص مصرعهم في 222 دولة.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن آماله في أن يتعافى إنتاج النفط بالتزامن مع تعافي الأسواق المالية، مع تطرقه لكون الطلب العالمي على النفط لا يزال أقل ما بين 6 إلى 7 ملايين برميل يومياً عن ما كان علبه قبل جائحة كورونا وأنه من المتوقع أن يكون الطلب الإضافي على النفط 5 إلى 6 ملايين يومياً العام المقبل، مضيفاً أنه يمكن تعديل اتفاق أوبك+ إذا ما تعافت الأسواق أسرع من التوقعات.

ووفقاً لأخر التقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الأربعاء الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحد إلى إجمالي 264 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ خمسة أسابيع لأول مرة تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف الارتفاع، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 442 منصة منذ 13 من آذار/مارس.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي استقرا الأسبوع الماضي عند مستويات 11.0 مليون برميل يومياً، ونود الإشارة لكون مستويات الإنتاج لا تزال تعكس تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 19% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.