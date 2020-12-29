شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار الذهب مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:14 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.30% لتتداول عند 1,883.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,878.00$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,880.40$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 90.10 مقارنة بالافتتاحية عند 90.19.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 7.0% مقابل 6.6% في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وحزمة التمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون.

ونود الإشارة لكون توقيع الرئيس الأمريكي ترامب الذي تنقضي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير على مشروع قانون الإغاثة من كورونا (892$ مليار) والتمويل الحكومي (1.4$ تريليون) والذي توصل إليه الكونجرس الأمريكي الثلاثاء الماضي عقب شهور من المفاوضات المشرعين من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، جاء بعد عدة أيام من استلامه من الكونجرس وتلميحه مسبقاً باستخدام حق النقد الـ"فيتو" ضده.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي الجمهوري ترامب قد تجاوز الموعد النهائي لمنع نحو 14 مليون مواطن أمريكي من فقدان إعانات البطالة التكميلية المؤقتة 300$ أسبوعياً والذي انقضي السبت، إلا أنه بذلك التوقيع أقر استمرار الإجراءات والمزايا الموسع للعاطلين عن العمل حتى آذار/مارس المقبل، مع العلم أنه من المتوقع أن يخسر الملايين من العاطلين عن العمل أسبوعاً من تلك المزايا التي تعطي لهم بسبب تأخر ترامب في التوقع.

كما نود الإشارة، إلا أنه بذلك التوقيع أيضا على حزمة التمويل الحكومي تم تجنب سيناريو الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي كان من المفترض حدوثه اليوم الثلاثاء، ويذكر أن ترامب غرد الثلاثاء الماضي عبر توتير بأن حزمة الإغاثة "وصمة عار"، دعياً الكونجرس آنذاك لزيادة المدفوعات المباشرة من 600$ إلى 2,000$ للفرد أو 4,000$ لكل زوجين، وطالب المشرعين "بإرسال مشروع قانون مناسب إلى".

وتلى أعرب الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب عن دعمه لإقرار تحفيز أكبر للعاطلين عن العمل، تبنى الحزب الديمقراطي ذلك الموقف، وبالفعل تم بالأمس إجراء تصويت في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيين لزيادة المدفوعات إلى 2,000$ وتم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب ويبقي التصويت على مشروع القانون في مجلس الشيوخ وتصديق الرئيس الأمريكي على مشروع القانون.

ونود الإشارة، لكون ترامب صرح الأحد الماضي بأن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين "سيبدأ أيضا عملية التصويت التي تزيد الشيكات إلى 2,000$"، إلا أنه حتى الآن لم يعلق زعيم الأغلبية من الجمهوريين ورئيس مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على بيان ترامب الأخير وأنه يرحب بمشروع القانون الذي يهدف إلى زيادة الدعم النقدي للعاطلين عن العمل من عدمه.

وحثت زعيمة الأغلبية من الديمقراطيين ورئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي الرئيس الأمريكي ترامب على دفع الجمهوريين لدعم مشروع القانون لزيادة حجم الودائع النقدية، معربه في بيان الأحد "كل تصويت جمهوري ضد مشروع القانون هذا هو تصويت لإنكار الضائقة المالية التي تواجهها العائلات وحرمات الشعب الأمريكي من الإغاثة التي يحتاجها"، مع الإفادة بأن "تشريع الإغاثة هذا هو دفعة أولى على ما هو مطلوب لسحق الفيروس".

ويذكر أن أعضاء الحزب الديمقراطي الدعم للتوسع في إقرار التحفيز لدعم المواطنين الأمريكيين في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، أعربوا مؤخراً عن كونهم سيدفعون بشكل سريع لإقرار مشروع قانون إغاثة أخر تحت عنوان المدفوعات المباشرة ومساعدات الولايات والحكومات المحلية عقب تولى الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن منصبه في 20 من كانون الثاني/يناير.

وفي ذلك السياق، يذكر أن قدرة الديمقراطيين على تمرير مشروع قانون الإغاثة الأخر قد تكون شبه مؤكدة في حالة فقد الجمهوريين استحواذهم على الأغلبية في مجلس الشيوخ وعدم فوز الجمهوريين بمقعد على الأقل من مقعدين ولاية جورجيا في جولة الإعادة المرتقبة في الخامس من كانون الثاني/يناير، حيث أن فوز الديمقراطيين بتلك المقاعد في جولة الإعادة ستجعل الديمقراطيين معهم الرئاسة ومجلس النواب وضمنياً مجلس الشيوخ.

ويذكر أن الجمهوريين حصلوا على 50 مقعد من أصل 100 مقعد في مجلس النواب بينما حصل الديمقراطيين على 48 مقعد، وفي حالة التعادل بين الحزبين أو في حالة فوز الديمقراطيين بمقاعد ولاية جورجيا، سيكون الفصل في أي تشريع يكون عليه انقسام 50 مع و50 ضد من قبل رئيس المجلس والذي في تلك الحالة سوف يكون نائبة الرئيس الديمقراطي جو بايدين هي كامالا هاريس الديمقراطية.

بخلاف ذلك، تابعنا مؤخراً أعلن شركة فايزر أن لقاح الكورونا الذي قامت بتطويره بالتعاون مع شركة بيو-تك الألمانية أظهر فاعلية في الوقاية من السلالة الجديدة، وتلى ذلك إعلان الحكومة الأمريكية عن طلبها لشراء 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح المشترك لشركتي فايزر وبيو-تك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 79.68 مليون ولقي 1,761,381 شخص مصرعهم في 222 دولة.