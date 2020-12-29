الكهرباء تصدر قرار عاجل بشأن العدادات المتأخرة في سداد المديونيات لأكثر من شهرين



أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أرسلت خطابا لشركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية، برفع كافة العدادات التقليدية لدى المشتركين الذين تراكمت عليهم مديونية شهرين على الأقل واستبداله بعداد مسبوق الدفع.

وأوضح المصدر لـ "اليوم السابع"، قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر من منطلق الحرص على مستحقات الدولة والتيسير على المواطنين لعدم تراكم مديونيات جديدة عليهم، موضحا أن هناك تعليمات لشركات التوزيع بتقسيط المديونيات على المشتركين يتم خصمها من عمليات الشحن.

وأشار المصدر إلى أن هناك تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات التوزيع بضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسير على المواطنين من محدودى الدخل الذين تتراكم عليهم فواتير الاستهلاك ولم يتمكنوا من سدادها، موكداً أن شاكر وجه بضرورة التعامل مع المواطنين بالحسنى وتقسيط المديونية وفقاً للوائح والقوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور محمد شاكر وجه بالإلتزام بالضوابط والقوانين التى تحكم عملية التحصيل سواء من كبار أو صغار المشتركين للحفاظ على حق الدولة، لافتاً إلى أنه يحق للمواطن من القطاع المنزلى أن يقسط المديونية على 36 شهر بدون فوائد.

يذكر أن هناك حاليا 10 مليون 500 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنواياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.