شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 29-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 29-12-2020 استقرارا فى السوق المحلى، بحسب ما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، والبفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

وسبق للحكومة أن اتخذت عدة إجراءات من أجل زيادة إنتاج اللحوم الحمراء، وضبط أسعارها محليا ومنها، إحياء مشروع " البتلو" وملء الفراغات، أدى إلى فتح فرص تشغيلية للشباب والسيدات وتحسين دخول عدد المستفيدين من هذ المشاريع والحفاظ على ثبات الأسعار اللحوم وزيادة المعروض منها، و زيادة اعداد تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى ومنشآت الثروة الحيوانية بالقرار الوزارى 773 لسنة 2017، و استمرار برنامج الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى ترقيم وتسجيل الحيوانات، وحماية الثروة الحيوانية من الامراض الوبائية أدى إلى زيادة انتاج اللحوم والالبان والحد من الاستيراد، من خلال حملات التحصين ضد الامراض السيادية، وحظر ذبح "البتلو" حتى بلوغه السن القانونى للذبح وهو 400 كيلو، لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء، ورفع واستكمال الطاقة الاستيعابية لمزارع الإنتاج الحيوانى الكبيرة والمتوسطة من خلال مشروع ملء الفراغات لاستغلال طاقة ومساحات المزارع الغير مستغلة بمزارع الإنتاج الحيوانى، واستغلال البنية التحتية المتوفرة لدى مزارع الإنتاج والتى لا تعمل بكل طاقتها الإنتاجية، وتمويل القروض بـ 5% من مبادرة البنك المركزى، و توقيع برتوكولات مع البنوك الوطنية للمشاركة فى مشروعات الإنتاج الحيوانى.