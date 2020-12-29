شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية وتراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاديات الآسيوية على أعتاب انتهاء عام 2020.

هذا ونود الإشارة لكون مؤشرات الأسهم اليابانية ارتفعت للأعلى لها منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي في ظلال حالة التفاؤل التي تنتاب المستثمرين عالمياً عقب توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق تجاري في وقت سابق من الأسبوع الماضي وعقب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع هذا الأسبوع على مشروع قانون الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وحزمة التمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.96% ليربح 17.13 نقطة ويصل إلى المستوى 1,805.17، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.51% ليربح هو الأخر 405.27 نقطة ويصل إلى المستوى 27,259.30.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.29% ليخسر 14.88 نقطة ويصل إلى المستوى 5,049.53، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.19% ليخسر هو الأخر 6.48 نقطة ويصل إلى المستوى 3,390.80.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.80% ليربح 211.01 نقطة ويصل إلى المستوى 26,525.64، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.02% ليخسر 0.50 نقطة ويصل إلى المستوى 2,808.10.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 1.41% ليربح 184.17 نقطة ويصل إلى المستوى 13,222.11، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.48% ليربح هو الأخر 32.13 نقطة ويصل إلى المستوى 6,696.90.