شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأدنى له في ثلاثة أسابيع أمام نظيرة الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأدنى له منذ العاشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:28 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.17% إلى مستويات 0.7592 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7579، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7597، بينما حقق الأدنى له عند 0.7578.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 7.0% مقابل 6.6% في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وحزمة التمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون.