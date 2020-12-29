شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دول تسيطر على 847 مليون دولار صادرات مصرية سبتمبر الماضى.. والإمارات بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أكبر 5 دول استقبلت الصادرات المصرية فى شهر سبتمبر الماضى، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 847 مليون و354 ألف دولار فى سبتمبر الماضى، مقابل 727 مليون و71 ألف دولار فى شهر سبتمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 120 مليون و284 ألف دولار.

وجاءت دولة الإمارات فى صدارة القائمة، ثم المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا والهند، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو 277 مليون و186 ألف دولار فى سبتمبر الماضى، مقابل 154 مليون و843 ألف دولار فى شهر سبتمبر عام 2019، بزيادة بلغت 122 مليون و343 ألف دولار، كما بلغت الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية نحو 183 مليون و542 ألف دولار سبتمبر الماضى، مقابل 140 مليون و988 ألف دولار فى سبتمبر 2019، بزيادة بلغت 42 مليون و554 ألف دولار.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية نحو 133 مليون و270 ألف دولار سبتمبر الماضى، مقابل 171 مليون و971 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بينما بلغت الصادرات المصرية إلى تركيا نحو 131 مليون و917 ألف دولار، مقابل 125 مليون و280 ألف دولار، خلال فترة المقارنة، وأخيرا الصادرات إلى الهند والتى بلغت 121 مليون و439 ألف سبتمبر الماضى، مقابل 133 مليون و989 ألف دولار.

وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2020، أن قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى بلغت نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل 4 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 32.4٪.