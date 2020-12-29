شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتراجع بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول المؤشر مرة أخرى اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.29% بما يعادل -25.28 نقطة، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 8,614.50، ووسط تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ويدعمه الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8,614.50، ليستهدف مستوى المقاومة 9,000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,464.32 ومستوى المقاومة 8,800.00.