شكرا لقرائتكم خبر عن عسير يستعد لمهاجمة مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم عسير (4080) في آخر جلساته، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة العنيد 17.48، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.24% بما يعادل 0.04 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع إيجابي من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 17.48، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 17.76.