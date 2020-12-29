شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أرامكو السعودية (2222) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مستفيداً من تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.14% بما يعادل 0.05 نقطة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 34.95، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 36.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.40 ومستوى المقاومة 35.65.