بترورابغ بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 29-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بترورابغ (2380) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر اختباره لمقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.28% بما يعادل -0.04 نقطة، ولكن أمام ذلك يستفيد السهم من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى المقاومة 14.10، ليستهدف مستوى الدعم 12.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.44 ومستوى المقاومة 14.84.
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