شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يصل لمنطقة دعم محورية – تحليل صباحي – 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الأسماك (6050) في آخر جلساته، ليصل السهم بهذا الانخفاض إلى الاستناد لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، وذلك بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.72% بما يعادل -0.40 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 55.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 63.30.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 51.90 ومستوى المقاومة 60.00.
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