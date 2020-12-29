شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل صباحي – 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم تكوين (1201) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، كما يستفيد أيضاً من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.52، ليستهدف مستوى المقاومة 15.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.52 ومستوى المقاومة 15.10.