شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يرتفع بحذر – تحليل صباحي – 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إعمار (4220) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة منه لتصريف البعض من تشبعه البيعي الذي كان واضحاً بها، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.41 بما يعادل 0.13 نقطة، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.49، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 8.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.00 ومستوى المقاومة 9.68.