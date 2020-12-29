شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم المتطورة (2120) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 3.43% بما يعادل 0.64 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 18.98، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 20.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.36 ومستوى المقاومة 20.40.