شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة واردات الهواتف المحمولة ترتفع منذ بداية كورونا وتسجل 131 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت واردات الهواتف المحمولة ارتفاعا ملحوظا في شهر سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات حكومية، وذلك لأول مرة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي، حيث تأثرت واردات الهواتف المحمولة بشكل كبير منذ بداية الأزمة.

وبلغت قيمة واردات الهواتف المحمولة وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في سبتمبر الماضي نحو 131 مليون و23 ألف دولار، بينما كانت نحو 124 مليون و350 ألف دولار في سبتمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 6 ملايين و673 ألف دولار.

وجاءت واردات الهواتف المحمولة ضمن واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة والتي تراجعت بشكل كبير، وبلغت قيمتها الاجمالية نحو 465 مليون و497 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 500 مليون و304 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 34 مليون و807 ألف دولار.

وكانت أبرز السلع المستوردة هي الثلاجات بقيمة 8 ملايين و367 ألف دولار، مقابل 14 مليون و722 ألف دولار، خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ نحو 6 ملايين و355 ألف دولار، يليها واردات الغسالات بقيمة 4 ملايين و400 ألف دولار، مقابل 3 ملايين و602 ألف دولار، بتراجع بلغ 798 ألف دولار، ثم واردات التليفزيونات بقيمة 6 ملايين و90 ألف دولار، مقابل 63 مليون و425 ألف دولار، بتراجع بلغ 57 مليون و335 ألف دولار.