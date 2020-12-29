شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجمعة السيارات: البطاقة البرتقالية الإلكترونية للمركبات تصدر أول يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم لبيب المدير التنفيذى لمجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، ورئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، أنه سيتم إصدار جميع بطاقات التأمين البرتقالية إلكترونيا للمركبات المصرية المغادرة إلى الدول العربية، بداية من أول يناير 2021 من مقر المجمعة بالقاهرة.

وقال لبيب فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه كان يتم إصدار البطاقة البرتقالية فى السابق بمعرفة احدى شركات التأمين الوطنية، ولكن النظام الأساسى لإنشاء المجمعة فى عام 2019 نص على أن يتم نقل محفظة اعمال البطاقة إلى المجمعة على اعتبار انها من التغطيات التأمينية الاجبارية، والمجمعة هى المنوط بها أن تدير منظومة التأمين الإجبارى على مستوى الجمهورية بالكامل، وبعد استقرار الاوضاع وعمل الانظمة التى تتيح لنا تنظيم هذا العمل، قمنا بتنفيذ الإجراءات وحلت المجمعة محل شركة التأمين، واصبحت هى مديرة المكتب الموحد المصرى لإدارة اعمال البطاقة من 1/1/2020 بعد موافقة الرقابة المالية باعتبارها اتفاقية دولية، ولا يكون فيه يوم واحد لا يتم فيه مزاولة عمل البطاقة، وهناك إجراءات للإحلال بين الشركة الوطنية والمجمعة.

وأشار لبيب، إلى أن عمل البطاقة عبارة عن أن كل المركبات المصرية التى تسافر للخارج معرضة للحوادث والمسئوليات، ولتجنب تعرض المواطن المصرى لأى مضايقات أو خلافات بينه وبين اى جهة فى أي دولة عربية اثناء مدة سفره بسياراته، اشتركنا فى هذا الاتفاق الدولى والذى يضمن سداد قيمة التعويض الناتج عن أي حادث للمواطن المصرى، اثناء زيارته بالخارج من طرف الدولة الأخرى بحسب قانونها، وترجع علينا بهذه المبالغ وبالعكس للدول الاخرى ندفع كمكتب مصرى لهم نفس القيمة، ونرجع على البطاقة البرتقالية وجهة الاصدار من نفس الدولة، ولذلك يطبق قانون البلد المزار بغرض تحقيق السيادة وفى نفس الوقت نعمل مقاصة بين المديونيات والتعويضات، ولها تعريفة ثابتة معتمدة من الهيئة وستصبح الكترونية مثلما طبقناها فى التأمين الإجباري ويستطيع المواطن الحصول عليها من المنفذ الجمركى اثناء سفره بسيارته، ومن مصر يمكن الحصول عليها من مقر المجمعة ويبلغنا بموعد سفره ويحصل على البطاقة، ويتم تفعيل سريانها بحسب موعد السفر، ويتحرك بها فى اكثر من دولة وفى حالة الانتهاء يستخرج بطاقة بديلة من نفس الدولة حتى لا يكون عليه أي مسئوليات.