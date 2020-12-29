شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 6057 نقطة، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى 6050 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 5850 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,040 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,073 نقطة