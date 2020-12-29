شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 6057 نقطة، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى 6050 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 5850 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,040 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,073 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر الكويت الأول (BKP) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 29-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.