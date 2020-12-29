شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 10559 نقطة، في ظل استمرار تداول المؤشر في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 10400 ومستوى 10650 نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي إشارات ذات اهمية، وسوف يتحدد ا تجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,531 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,574 نقطة