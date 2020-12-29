شكرا لقرائتكم خبر عن سكب ك (KFOUC) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 263 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما هبط السهم اسفل مستوى الدعم السابق عند 270 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 240 فلس كمستوى أول ثم 220 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 280 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 257.3 بينما مستوى المقاومة هو 274.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط