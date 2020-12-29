شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجي (GIH) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى ليغلق امس الاثنين عند مستوى 87٫20فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 95 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم الهام عند 80 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى95 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 85.9 بينما مستوى المقاومة هو 89.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط