شكرا لقرائتكم خبر عن الخصوصية (SPEC) يشهد جني أرباح -تحليل صباحي- 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 78٫30 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما اطلق مؤشر القوة النسبية إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 76 فلس كمستوى الو ثم 70 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 82 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 77.5 بينما مستوى المقاومة هو 79.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط