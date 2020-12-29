شكرا لقرائتكم خبر عن المركز (MARKAZ) الأنظار تتجه لاعلى -تحليل صباحي- 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 84٫30 فلس، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 90 فلس خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 81 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 82.8 بينما مستوى المقاومة هو 85.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد