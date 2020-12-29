شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى ليغلق عند مستوى 641 فلس، وهو أدني مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 0 يوم، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 825 فلس كمستوى أول ثم 800 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 860 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 835 بينما مستوى المقاومة هو 860 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط