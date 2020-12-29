شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل خليج (GFH) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق امس الاثنين عند مستوى 50٫90 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر سبتمبر الماضي، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 50 فلس، مما يفتح الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 54 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 50.50 بينما مستوى المقاومة هو 51.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد