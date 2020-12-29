شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو (KAMCO) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 72٫70 فلس، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى لمستويات قد تصل الى 71 فلس كمستوى أول ثم 67 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 75 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 72.6 بينما مستوى المقاومة هو 72.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط