شكرا لقرائتكم خبر عن منتزهات (MUNTAZAHAT) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 63٫50 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 61٫50 فلس كمستوى أول ثم 56 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 65 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 63.0 بينما مستوى المقاومة هو 63.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط