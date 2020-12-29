شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يرتفع مرة اخرى -تحليل صباحي- 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم مرة أخرى ليغلق عند مستوى 0٫899 ريال امس الاثنين، في ظل ارتفاع في كمية التداول مقارنة بمتوسطها الاسبوعي، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعيد السهم اختبار مستوى المقاومة الحالي عند 0٫95 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫86 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.89 وبين مستوى المقاومة هو 0.91 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد