شكرا لقرائتكم خبر عن مصر استوردت تونة بـ10 مليون دولار فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الواردات المصرية من التونة ارتفاعا ملحوظا خلال شهر سبتمبر الماضى، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات من التونة المحضرة أو محفوظة كاملة أو مقطعة نحو 10 مليون و647 ألف دولار، مقابل 9 ملايين و843 ألف دولار فى شهر سبتمبر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 804 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من التونة جاءت ضمن الواردات المصرية من أهم السلع الغذائية والتى بلغت قيمتها الاجمالية نحو 519 مليون و680 ألف دولار فى شهر سبتمبر الماضى، مقابل 663 مليون و798 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 144 مليون و118 ألف دولار.

وتضمنت قائمة أهم واردات السلع الغذائية كلا من قطع مجمدة من الابقار بقيمة 137 مليون و277 ألف دولار سبتمبر الماضى، مقابل 157 مليون و806 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 20 مليون و529 ألف دولار، يليه واردات زيت النخيل بقيمة 27 مليون و836 ألف دولار، مقابل 55 مليون و99 ألف دولار خلال فترة المقارنة، ثم واردات الأكباد المجمدة الصالحة للأكل من فصيلة الأبقار بقيمة 27 مليون و289 ألف دولار، مقابل 25 مليون و427 ألف دولار خلال فترة المقارنة.

وسجلت الواردات المصرية تراجعا ملحوظا فى الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية نحو 5.03 مليار دولار فى شهر سبتمبر الماضى، مقابل 6.39 مليار دولار فى شهر سبتمبر عام 2019، بتراجع بنسبة بلغت 21.3%.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2020، أن قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى بلغت نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل 4 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 32.4٪.