شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بعد استيعاب صفقة "بريكست" التاريخية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين بعد استيعاب الأسواق لصفقة "بريكست" التاريخية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.



واستعاد المستثمرون التركيز على جائحة "كورونا" وتطورات السلالة الجديدة في بريطانيا ودول أخرى وجهود مكافحتها.



وأكدت شركة "أسترازينيكا" البريطانية اليوم أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد" من المتوقع أن تصل فاعليته إلى 95% في الوقاية من فيروس "كورونا.



كان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قد أعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قائلاً: "تمت الصفقة".



وأضاف "جونسون" أن الاتفاق يعد أكبر صفقة تجارية في تاريخ بريطانيا وسوف يجعل بلاده وحكومته تركز علىبناء الاقتصاد ومكافحة "كورونا".



ووفقا لمصادر، فإن الاتفاق سيتيح إزالة الرسوم الجمركية من المبادلات التجارين بين لندن وبروكسل بداية من الأول من يناير/كانون الثاني، لكن هذا الأمر لن ينطبق على الخدمات أو قطاع الخدمات المالية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 1.3440، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3576 وأقل سعر عند 1.3294.