شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 28-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 28-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة تسوية موبكو، وربح رأس المال السوقى نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند 639.063 مليار جنيه.

إيقاف تداول 25 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 25 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الألومنيوم العربية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية-راميدا، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، مطاحن مصر العليا، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، المصرية للدواجن، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الكابلات الكهربائية المصرية، الإسماعيلية مصر للدواجن، أصول للوساطة في الأوراق المالية، مصر للزيوت والصابون، العالمية للاستثمار والتنمية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، رواد السياحة-رواد، النصر للأعمال المدنية، سيدي كرير للبتروكيماويات، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العربية لاستصلاح الأراضي، الأهلي للتنمية والاستثمار.

البورصة تربح 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة تسوية موبكو، وربح رأس المال السوقى نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند 639.063 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 445 مليون ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، بعد تنفيذ صفقة موبكو، عبر تنفيذ 35.3 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 38.36%، والعرب على 2.57% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 80.58% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 19.41%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.9 مليار جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 42.7 مليون جنيه، 17.7 مليون جنيه، 74.1 ألف جنيه، 2.9 مليار جنيه، 1.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 10658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 2158 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 12924 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 4105 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 2061 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 2985 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1054 نقطة.

وصعدت أسهم 127 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 21 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 19.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.732 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.91%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 12.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.63%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 2.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.58%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.165 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.37%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 20.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.95%.

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 76.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.68%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 10.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.65%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 30.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.42%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 31.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.58%.