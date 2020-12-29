أستاذ هندسة البترول والطاقة: مصر تمتلك 113 ترليون متر مكعب من الغاز الطبيعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور جمال القليوبي ، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، أن اكتشافات مصر فى مجال الغاز الطبيعي ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج ، موضحا فى حواره مع برنامج المواجهة مع الإعلامية ريهام السهلي المذاع على قناة اكستر نيوز، أن مصر تمتلك احتياطى من الغاز الطبيعى يقدر بـ 113 ترليون متر مكعب .
وأضاف القليوبى ، إن البنية التحية والخبرة المصرية التى تمتلكها مصر، جعلت منها دولة محورية فى مجال الطاقة في شرق المتوسط،لافتا الى أن الدولة المصرية لديها خطط لتنويع استخدام الغازالطبيعى منها على سبيل المثال لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وكذلك توصيل الغاز للمنازل ، لافتا الى أن مصر كانت تستورد 3 ملايين طن من الغاز الطبيعى، ولكن الآن حققنا الاكتفاء الذاتى .
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