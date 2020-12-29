شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تحافظ على مكاسبها محققةً مستويات إغلاق قياسية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين مستفيدة من انتعاش قطاع التكنولوجيا بالإضافة إلى تفاؤل المستثمرين عقب توقيع الرئيس "دونالد ترامب" على حزمة التحفيز المالي.



وكشفت وسائل إعلامية أمس الأحد عن أن الرئيس "ترامب" وقع على حزمة تحفيز نقدية وحزمة للإنفاق بإجمالي قيمة 2.3 تريليون دولار، وذلك لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا".



يأتي ذلك على الرغم من إشارة "ترامب" إلى إمكانية استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قانون الإنفاق العسكري، واشترط زيادة الحوافز المالية المباشرة للأسر إلى 2000 دولار بدلا من 600 دولار.



ورفع محللو بنك "جولدمان ساكس" توقعاتهم تجاه نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع السنوي الأول من عام 2021 بعد توقيع حزمة التحفيز المالي.



وتلقت الأسواق دعما من تصريحات شركة "أسترازينيكا" البريطانية اليوم بأن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد" من المتوقع أن تصل فاعليته إلى 95% في الوقاية من فيروس "كورونا.



وفي سوق الخام، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.3% أو ما يعادل 61 سنتا وأغلق الخام جلسة نيوروك عند 47.62 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 48.9 دولار وأقل سعر عند 47.5 دولار.



وتراجع العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.8% أو ما يعادل 43 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 50.86 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 52.02 دولار وأقل سعر عند 50.5 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.7% (ما يعادل 204 نقاط) إلى 30404 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 30525 نقطة وأقل مستوى عند 30283 نقطة.