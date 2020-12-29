شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض بعد 6 جلسات من المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الإثنين متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة حيث تعرضت للضغوط نتيجة محادثات بين السلطات الحكومية واتحاد العمال لإنهاء الإضراب.



وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية بأن شركات تصدير باعت 233.7 ألف طن من الصويا و33 ألف طن من زيوت الصويا لجهات غير معلومة عن موسم التسويق2020/2021.



مع ذلك، فإن عمليات التفتيش على صادرات الصويا الأمريكية – تمهيدا للتصدير – خلال الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول سجلت 1.4 مليون طن، وهي الأدنى منذ سبتمبر/أيلول.



وشهدت المحادثات بين شركات التصدير وغرفة صناعة زيوت الصويا في الأرجنتين عرض تجسين أجور العمال المضربين الأمر الذي يمهد لإنهاء إضراب دام أكثر من أسبوعين.



من ناحية أخرى، ارتفعت واردات الصين من الصويا الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 6.04 مليون طن، وهو ما يعد قفزة بنسبة 136% من 2.56 مليون طن في نفس الفترة قبل عام.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس/آذار بنسبة 0.8% إلى 12.57 دولار للبوشل، وهو أكبر تراجع يومي منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول، وسجل أعلى سعر عند 12.80 دولار وأقل سعر عند 12.47 دولار.