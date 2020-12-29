شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "زوم" يهبط 6.5% خشية انفراج أزمة "كورونا" عالمياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "زوم فيديو كومينيكيشنز" خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل تزايد الحالة الإيجابية بشأن إمكانية احتواء أزمة فيروس "كورونا" مع توارد أنباء لقاحات واعدة مضادة للفيروس التاجي.



وذكرت شركة "أسترازينيكا" البريطانية اليوم أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد" من المتوقع أن تصل فاعليته إلى 95% في الوقاية من فيروس "كورونا.



وفي سياق متصل، تتواصل الجهود في بعض الدول لاستخدام لقاح "فايزر – بيونتك" ولقاح "موديرنا" بالإضافة إلى لقاحات روسية وصينية تحدثت جهات طبية عن فاعليتها في الحماية من المرض.



وتجدر الإشارة إلى أن شركة "زوم" تعد من بين عدد قليل من الشركات حول العالم التي استفادت بشكل كبير من أزمة "كورونا" حيث دفعت قيود الإغلاق والعزل الملايين للعمل من منازلهم والتواصل عبر تطبيقات دردشة الفيديو وعلى رأسها "زوم".



وعلى صعيد التعاملا، هبط سهم "زوم فيديو كومينيكيشنز" بحلول الساعة 20:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 6.5% إلى 350.7 دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 373.2 دولار في حين سجل أقل سعر عند 349.02 دولار.