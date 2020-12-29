شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يستعيد نغمة المكاسب في ثاني أسبوع من إدراجه بمؤشر "إس أند بي 500" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الإثنين ليعاود سهم صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية نغمة المكاسب بعد إدراجه على "إس أند بي 500".



كانت السلطات المالية في "وول ستريت" قد أدرجت سهم "تسلا" على المؤشر الأوسع نطاقا بداية من الإثنين الماضي الموافق الثاني والعشرين من ديسمبر/كانون الأول.



وجاء ذلك في ردة فعل إيجابية على الأداء المالي القوي لشركة "تسلا" خلال العام الجاري والذي عزز من قيمتها السوقية.



وتعرض السهم لضغوط شديدة في الأسبوع الماضي نتيجة أنباء عن أن شركة "آبل" (صانعة آيفون) تنوي طرح سيارة كهربائية ذاتية القيادة بحلول عام 2024.



وعلق المدير التنفيذي لـ"تسلا" الملياردير "إيلون ماسك" على هذه الأنباء قائلا إنه عرض بيع "تسلا" قبل سنوات على "آبل" لكن المدير التنفيذي للأخيرة "تيم كوك" لم يبد أي اهتمام.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بحلول الساعة 20:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 664.3 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 681.4 دولار وأقل سعر عند 660.8 دولار.