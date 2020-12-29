شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بنسبة 2.4% معوضةً خسائرها الأسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعلى الرغم من الحالة الإيجابية بالأسواق عقب توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على حزمة التحفيز المالي.



كانت وسائل إعلامية قد كشفت أمس الأحد عن أن الرئيس "ترامب" وقع على حزمة تحفيز نقدية وحزمة للإنفاق بإجمالي قيمة 2.3 تريليون دولار، وذلك لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا".



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:27 بتوقيت جرينتش عند 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وفي سياق منفصل، أكدت شركة "أسترازينيكا" البريطانية اليوم أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد" من المتوقع أن تصل فاعليته إلى 95% في الوقاية من فيروس "كورونا.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 2.4% أو ما يعادل 63.1 سنت وأغلق المعدن النفيس عند 26.539 دولار للأوقية بعد خسائر الأسبوع الماضي بنسبة 0.3%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 26.980 دولار وأقل سعر عند 26 دولارا.