89 ألف وحدة سكنية جديدة تدخل السوق خلال الربع الثالث

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وكشفت البيانات ارتفاعا في مؤشري بداية ونهاية البناء خلال الربع الثالث في جميع مناطق المملكة، إذ ارتفع عدد الوحدات السكنية التي بدأ بناؤها خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 82.122 وحدة بارتفاع 7.5% مقارنة بالربع الثالث للعام 2019 الذي سجل 76.776 وحدة، وذلك لتلبية الطلب المستقبلي على الوحدات.وعلى صعيد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من بنائها، فقد شهدت جميع مناطق المملكة انتهاء البناء في 88.966 وحدة سكنية بارتفاع بلغ 14% مقارنة بالربع الثالث 2019.
ورصدت النشرة استقرارا في مساهمة قطاعي (الأنشطة العقارية) بنسبة 9% و(التشييد والبناء) بنسبة 6.7% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثاني 2020، كما أظهرت النشرة ارتفاعا في المساهمة النسبية لأنشطة قطاع (التشييد والبناء) في الناتج المحلي غير النفطي لنفس الربع بنحو 8.1%، وبما يزيد عن 11% لقطاع (الأنشطة العقارية).
وبينت النشرة استقرارا في مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية على مستوى المملكة، إذ سجلت أسعار الشقق والفلل السكنية انخفاضا بنحو 0.1% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2019، كما انخفضت أسعار الأراضي والعمائر السكنية بنحو 0.5%.
وفي جانب آخر، رصدت النشرة استقرارا في الرقم القياسي لأسعار مجموعة السكن وتوابعه في شهر سبتمبر 2020 مقارنة بشهر سبتمبر 2019، مسجلة ارتفاعا طفيفا على أساس شهري بنسبة 0.2%، لافتة إلى أن مجموعة السكن وتوابعه هي من المجموعات الأقل ارتفاعا بين باقي المجموعات الأساسية.
يذكر أن نشرة الإسكان الدورية الصادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني تعنى بآخر المستجدات المتعلقة بقطاع الإسكان والتمويل العقاري في المملكة، إضافة إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات للمهتمين والمختصين بالقطاع، وذلك بالاعتماد على المصادر الرسمية من الجهات الحكومية والقطاعات ذات الصلة.
مؤشرا بداية ونهاية البناء خلال الربع الثالث
82.122 وحدة بدأ بناؤها
نسبة الارتفاع 7.5%
88.966 وحدة انتهى بناؤها
نسبة الارتفاع 14%
المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي:
9 % لقطاع الأنشطة العقارية
6.7 % لقطاع التشييد والبناء
المساهمة في الناتج المحلي غير النفطي:
11 % لقطاع الأنشطة العقارية
8.1 % لقطاع التشييد والبناء
مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية:
أسعار الشقق والفلل السكنية 0.1-%
أسعار الأراضي والعمائر السكنية 0.5-%
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