SAMI تستحوذ على شركة الالكترونيات المتقدمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استكملت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عملية الاستحواذ على شركة الالكترونيات المتقدمة AEC، لتصبح بذلك شركة سعودية 100%، إذ تعد صفقة الاستحواذ هذه الأكبر من نوعها على مستوى القطاع الخاص في مجال الصناعات العسكرية في المملكة.

وتم الإعلان عن استكمال الاستحواذ خلال حفل نظمته الشركة السعودية للصناعات العسكرية حضره عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة SAMI ومجلس إدارة شركة AEC ومسؤولي الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ووزارة الدفاع، وصندوق الاستثمارات العامة، وشركة (بي إيه إي سيستمز) المملكة العربية السعودية، وجهات معنية أخرى.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب «إن هذه الصفقة تعزز حضور SAMI في سوق الصناعات الدفاعية ذات الأهمية الاستراتيجية، وتدعم خططها الهادفة إلى نقل الصناعات العسكرية وتوطينها. كما أن الاستحواذ سيعزز فرص شركة الالكترونيات المتقدمة للتوسع والمنافسة في مجالها».

وأكد دعم وزير الدفاع لنقل الصناعات العسكرية وتوطينها كجزء رئيس من رؤية المملكة 2030، كما يسهم هذا الإنجاز في تحقيق جهود صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة SAMI في توطين أحدث التقنيات والمعرفة، فضلا عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية.

وأضاف «إن شركة الالكترونيات المتقدمة تعد بمثابة جوهرة الصناعات العسكرية في المملكة، ومبعث فخر للسعوديين، إذ ستسهم في إحداث تحول جذري في قطاع الدفاع في المملكة، وذلك من خلال تعزيز الكفاءات الصناعية وتسريع الابتكار. وبالاستفادة من أحدث المنتجات والتقنيات المبتكرة وعقود من الخبرة والجهود الجماعية لكل من شركتي SAMI وAEC، سيشكل الاستحواذ مستقبل منظومة الدفاع المحلي وسيسهم في دعم الاقتصاد الوطني على مدى السنوات القادمة عبر تنمية المهارات، وإيجاد فرص العمل، والتصدير.

ومنذ تأسيسها منتصف عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة بهدف إطلاق قطاعات جديدة وتوطين التقنيات والمعرفة وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، تستمر الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI في قيادة جهود المملكة الرامية إلى تطوير قدرات منظومتها الدفاعية وتعزيز اكتفائها الذاتي من خلال محفظة منتجاتها وخدماتها العسكرية المتنامية في قطاعات أعمالها الرئيسة، وهي: الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والصواريخ، والالكترونيات ‏الدفاعية، والتقنيات الحديثة».

تحقيق نسب التوطين

«دعــم صنــدوق الاســتثمارات العامــة غيــر المحــدود

أســهم في إنجــاح عمليــة الاســتحواذ، إن هــذه الصفقــة ستســهم في تعزيــز قطــاع الدفــاع المحــي ودعــم وتحقيــق نســب التوطيــن التــي ينشــدها المحتــوى المحــي للصناعــات العســكرية.

تعــد شــركة الالكترونيــات المتقدمــة داعمــا رئيســا لرؤيــة

المملكــة 2030 ، بفضــل خبرتهــا عــى مــدى 32 عامــا في ســوق الصناعــات العســكرية والــدور الرائــد الــذي تؤديــه في مجــال الدفــاع والفضــاء وتطويــر أنظمــة الأمــن المحليــة.

وســيمكن الاســتحواذ الشــركة الســعودية للصناعــات العســكرية مــن تعزيــز قطــاع الالكترونيــات الدفاعيــة لديهــا، بالإضافــة إلى تســهيل نقــل التقنيــة وتعزيــز الإنتــاج المحــي».

المهندس وليد أبوخالد ـ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية

دعم استراتيجية AEC

«إن استحواذ SAMI على كامل أسهم AEC سيساعدنا على تحقيق أهدافنا وخططنا الاستراتيجية على مدى السنوات الخمس المقبلة، ويضعنا تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة، مما يشكل علامة بارزة للشركة ومدعاة فخر لنا جميعا، إدارة وموظفين.

تم تحقيق هذا الإنجاز بفضل التزام وخبرات وتضافر جهود جميع العاملين في كلتا الشركتين، وستوفر لنا هذه الصفقة الفرصة لتعزيز مكانتنا بشكل أكبر في سوق الصناعات العسكرية، واستكشاف آفاق جديدة في مجالات التقنيات المتطورة داخل المملكة وخارجها، وكذلك مواصلة تنمية قدرات الكوادر الوطنية».

عبدالعزيز الدعيلج ـ الرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدمة

شركة الالكترونيات المتقدمة

تأسست عام 1998

أدت دورا بارزا في مجال الالكترونيات الحديثة، والتصنيع، وتكامل النظم، وخدمات الإصلاح والصيانة.

تعتبر إحدى أبرز الجهات الإقليمية المتميزة بابتكاراتها في مجالات الالكترونيات الحديثة وتكامل النظم.

تشكل الكوادر السعودية في الشركة 85% من إجمالي موظفي الشركة.

تضم الشركة قرابة 500 مهندس ومهندسة سعوديين.

يوجد لدى الشركة أكثر من 100 شريك استراتيجي.

نفذت الشركة أكثر من 1.000 مشروع بنسبة إنجاز 100%.

إيرادات AEC

2019 2.32 مليار ريال

2018 2.07 مليار ريال

2017 1.92 مليار ريال