شكرا لقرائتكم خبر عن طن الحديد يحلّق إلى 2350 درهماً.. ويقفز 24% في ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

سجلت أسعار حديد التسليح في سوق الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال ديسمبر بنسبة 24% من معدل 1900 درهم للطن في نهاية نوفمبر إلى 2350 درهماً للطن خلال الشهر الجاري.

وتوقع عاملون في صناعة وتجارة الحديد أن تشهد الأسعار المزيد من النمو خلال الأشهر المقبلة من العام 2021 إلى مستويات تلامس 2700 درهم للطن في ظل الأسباب المؤثرة في هذا التغير السريع والملحوظ والتي ترتبط بالسوق المحلية خاصة، والعالمية بشكل عام.

ومن أبرز العوامل التي دفعت بالأسعار إلى الارتفاع، حسب أحمد نصرالدين الشرشابي، مدير المبيعات في شركة «مدار الإمارات لمواد البناء - مجموعة الفوزان»، نقص المعروض من المنتج بسبب تراجع إنتاج المصانع المحلية، إلى جانب تركيزها في الوقت نفسه على التصدير إلى أسواق المنطقة مثل السعودية وعُمان، حيث لامست الأسعار 2500 درهم للطن.

وأضاف الشرشابي إلى الأسباب الأخرى التي دفعت إلى هذه القفزة في الأسعار ومنها، ارتفاع كلفة الشحن الدولي بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، وتراجع إنتاج المواد الخام في السوق البرازيلية بنسبة 50%، وبداية العطلة السنوية في الصين التي علقت بناء عليها استيراد السكراب.

وأوضح أن إجمالي استهلاك السوق المحلية في الإمارات يصل في الوقت الراهن إلى 150 ألف طن شهرياً، إلا أن إجمالي إنتاج المصانع في الدولة يصل إلى نحو 125 ألف طن، ما يشكل عجزاً بنحو 25 ألف طن، وهو ما يلعب دوراً أساسياً في ارتفاع الأسعار بشكل واضح وسريع.