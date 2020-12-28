شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة.. استراتيجية عمل موحدة للتعافي والنمو خلال 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عدنان نجم

شهد القطاع السياحي في دولة الامارات خلال العام 2020 ظروفاً استثنائية جراء تأثره بجائحة كورونا المستجد، من حيث تراجع أعداد الزوار والسياح واعتماد القطاع على السياحة الداخلية في تعويض جزء من الإشغالات الفندقية والإقبال على المرافق السياحية، الأمر الذي خفف من وطأة الجائحة بشكل نسبي.

وكان اللافت مع نهاية العام 2020 إطلاق الهوية السياحية الجديدة لدولة الإمارات التي ستعزز جاذبية الدولة كمركز سياحي على المستويين الإقليمي والعالمي، الى جانب تنشيط السياحة الداخلية عبر استراتيجية خاصة لتطوير منظومة سياحية متكاملة على مستوى الدولة.

وتسعى الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات إلى ترسيخ صورة الإمارات كمركز جذب سياحي، إقليمياً ودولياً، ومشاركة قصة الإمارات الملهمة للعالم.

وتم اعتماد استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات الهادفة إلى تطوير منظومة سياحية متكاملة على مستوى الدولة لتنظيم السياحة الإماراتية المحلية، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية المعنية بقطاع السياحة والتراث والثقافة والترفيه المجتمعي.

وجرى الإعلان عن حملة «أجمل شتاء في العالم»؛ وهي أول حملة موحدة للسياحة الداخلية على مستوى الإمارات، تستمر لمدة 45 يوماً، بمشاركة كافة الهيئات السياحية في الدولة، وبتنسيق من وزارة الاقتصاد، وبدعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

وتستهدف الحملة مختلف فئات المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين وزوار، لتشجيع السياحة الداخلية في مناطق وإمارات الدولة ككل، كوجهة واحدة، مع تسليط الضوء على خصائص وسمات كل إمارة وإعادة اكتشاف ثروات البلاد الطبيعية والجغرافية والتاريخية، وأماكن الجذب المتعددة على امتداد إمارات الدولة.

إجراءات احترازية

ساهمت الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة في الحد من أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلا أن قطاع السياحة وخاصة الفنادق والطيران قد تأثر بشكل كبير خاصة مع توقف العديد من الرحلات الجوية وتراجع قدوم الأفواج السياحية مما انعكس على معدلات إشغال الفنادق والنشاط السياحي وما يرتبط به من قطاعات اقتصادية.

ومع تراجع أعداد المصابين، عمدت إمارات الدولة إلى استئناف العديد من الأنشطة مثل الأنشطة والخدمات بالفنادق، ومعاودة شركات الطيران المحلية تسيير رحلاتها الى العديد من الوجهات حول العالم مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس.

وقد أعلنت دبي استئناف فعاليات الأعمال والمعارض المحلية ابتداءً من 15 سبتمبر، بينما ستبدأ الفعاليات الدولية اعتباراً من 1 أكتوبر، وتحظى هذه الفعاليات، ومنها المعارض والمؤتمرات بأهمية بالغة كونها منصة مفتوحة للتعريف بالأماكن السياحة والترفيهية في الإمارة، ودولة الإمارات بشكل عام.

بينما أعلنت أبوظبي عن استئناف الأنشطة السياحية والاقتصادية والترفيهية في شهر ديسمبر الجاري، ما يبشر بمزيد من الزخم والفعاليات المتنوعة التي تحتضنها العاصمة.

كما عمدت بقية إمارات الدولة الى الإعلان عن استئناف عدد من الأنشطة الاقتصادية والسياحية التي لها أثر كبير في تنشيط القطاع، وتعزيز السياحة الداخلية و التحضير للموسم السياحي الجديد.

الواقع الافتراضي

لقد تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في تقديم أسلوب سياحي جديد من خلال الاستفادة من تقنيات الواقع الافتراضي والترويج للعديد من الوجهات السياحية والترفيهية بالدولة عبر الإنترنت بالتعاون مع المنشآت السياحية والفندقية، ما أتاح لشريحة كبيرة من المهتمين التعرف الى المزيد من المعالم السياحية في الإمارات من أجل تحفيزهم لزيارتها في المستقبل.

السياحة الداخلية

لعبت السياحة الداخلية دوراً كبيراً وهاماً في تنشيط القطاع السياحي في جميع إمارات الدولة، حيث عمدت الفنادق والمرافق الترفيهية ومراكز التسوق إلى إطلاق حملات ترويجية ساعدت في تنشيط الحركة السياحية واستقطاب الزوار والنزلاء من مختلف الإمارات للتعرف الى المرافق الترفيهية وزيارتها والاستمتاع بتجارب متنوعة، كما ساعدت أسعار الغرف الفندقية المغرية الكثيرين على الإقامة في الفنادق الفارهة والفاخرة ضمن تجارب لا تنسى لقضاء أوقات ممتعة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وعمدت المدن الترفيهية المنتشرة في عموم الدولة الى إطلاق برامج ترويجية متنوعة مع استئناف نشاطها عقب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتخفيض عدد الزوار المسموح به لإتاحة المجال أمام أعداد محددة للقيام بتجربة هذه المدن بشكل آمن لا يعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، ويخلق لديهم إحساساً بالمتعة. وخلال الجائحة، استضافت بعض الفنادق الأطباء والممرضين العاملين في خط الدفاع الأول، لتساهم بتحمل الأعباء التي يتعرضون لها في أعمالهم، الى جانب أن بعض الفنادق قد استضافت مصابين أو من فرضت عليهم إجراءات الحجر الصحي، وقد ساعد هذا الأمر في تحقيق إشغال مرتفع بها، حيث حرصت كل الفنادق بالدولة على اعتماد سياسات وإجراءات لتعقيم الغرف والمرافق والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها دوائر السياحة في الدولة.

مبادرات

ولا بد هنا من الإشارة الى المبادرات التي أطلقتها الدوائر السياحية في الدولة والتي ساعدت الفنادق على تخفيف الأعباء والالتزامات عنها مثل إعفائها من سداد بعض الرسوم، الإعفاء لمدة زمنية محددة من رسوم الترخيص السياحي، وإلغاء بعض الغرامات، وغيرها من الإجراءات التي كانت عاملاً مساعداً في تحمل الفنادق للظروف الراهنة وتراجع معدلات الإشغال والإيرادات بها.

الطيران

مع بدء تفشي الجائحة، عمدت العديد من دول العالم على إغلاق مطاراتها أمام الرحلات الجوية الاعتيادية، واقتصرت على تنفيذ رحلات الإجلاء ورحلات نقل البضائع والسلع الغذائية والدوائية الضرورية. ومع تحسن الظروف وتراجع نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بدأت مطارات الدولة بمعاودة نشاطها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وإلزام المسافرين بإجراء فحص كوفيد-19 قبل 96 ساعة من موعد السفر، حيث باشرت شركات الطيران رحلاتها الى الدولة التي تسمح باستقبال المسافرين وعاودت نشاط السفر والطيران بها. وقد حرصت شركات الاتحاد للطيران وطيران الإمارات والعربية للطيران الى استئناف رحلاتها الى عشرات الوجهات العالمية، وكذلك استقبال الرحلات من العديد من الدول مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للمسافرين. وقد شهد العام الجاري انطلاق رحلات شركة طيران العربية أبوظبي بشكل رسمي إلى عدد من الوجهات الإقليمية مع توقعات بتوسيع شبكة وجهاتها، وكان من المنتظر إطلاق رحلات شركة ويز إير أبوظبي خلال الفترة المقبلة رغم عدم تحديد موعد ثابت لذلك بسبب الظروف الراهنة.