«الإمارات» تتسلم أول طائرة A380 بالدرجة السياحية الممتازة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” تسلمت شركة طيران الإمارات أول طائرة من طراز إيرباص A380 تضم على متنها الدرجة السياحية الممتازة التي طال انتظارها.

وقالت طيران الإمارات إنها ستكشف عن تفاصيل مقاعد الدرجة السياحية الممتازة في وقت لاحق.

وتسملت طيران الإمارات طائرة A380-800، وهي ثالث طائرة A380 تنضم إلى أسطول الشركة في ديسمبر2020، ليرتفع أسطول الناقلة من هذا الطراز إلى 118 طائرة A380، وبذلك يتبقى 5 طائرات قيد التسليم من الطائرة العملاقة.

وأصبحت الطائرة العملاقة A380، منذ بدء دخولها الخدمة قبل 12 عاماً، جوهرة أسطول طيران الإمارات، والمفضلة لدى العملاء عبر العالم.

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