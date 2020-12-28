شكرا لقرائتكم خبر عن «20 في 2020» تحسن معيشة الصيادين في إندونيسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت مبادرة «20 في 2020» الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات عن تنفيذ أحدث مشاريعها في منطقة «بالاو لاو سيلاتان» بمقاطعة كاليمانتان الجنوبية بإندونيسيا، والذي يهدف إلى تمكين نحو 20700 شخص من مجتمع الصيادين الكبير في المنطقة من الحصول على حلول الطاقة ومصابيح شمسية غير متصلة بالشبكة.

تقع منطقة «بالاو لاو سيلاتان» في قطاع «كوتا بارو ريجنسي»؛ حيث يفتقد أكثر من ربع السكان لحلول الإنارة، في حين تعتمد معظم الأسر على مهنة الصيد من أجل كسب دخلها. وفي إطار مشروع المبادرة، سيتم توزيع 3600 مصباح شمسي، و1000 مصباح شمسي محمول قابل للشحن على الصيادين الذين يفتقرون لخدمة الكهرباء؛ وذلك لمساعدتهم في عملهم؛ وتوفير إنارة ضمن منازلهم، ما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي؛ عبر التمكن من الصيد خلال الصباح الباكر قبل شروق الشمس وكذلك ليلاً بعد أن يحل الظلام. كما أن هذه المصابيح ذات تأثير على الوضع الصحي؛ حيث ستحل محل مصابيح الكيروسين التي يتم الاعتماد عليها بشكل رئيسي؛ لتوفير الإنارة ضمن المنازل، إلى جانب الشموع ومولدات الديزل، والتي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي في صحة الأفراد والبيئة وكذلك الإنتاجية.

ويجسد هذا المشروع مثالاً على التعاون الفريد بين الفائزين بجائزة زايد للاستدامة. فسوف تتولى شركة «دي لايت»، الفائزة بالجائزة عام 2013، مهمة تزويد مبادرة «20 في 2020» بحلول الإنارة المستدامة، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة، وهي رائدة عالمياً في مجال تطوير حلول طاقة شمسية منخفضة الكلفة. في حين تشرف منظمة «كوبرنيك» الإندونيسية الفائزة بالجائزة عام 2016 على تنفيذ المشروع ضمن المجتمع المحلي، وهي منظمة غير ربحية متخصصة بالطاقة المستدامة، وتعمل على الحد من الفقر في المناطق النائية.

تعزيز جودة الحياة

وأشار أحمد علي الصايغ، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، شريك مؤسس في مبادرة «20 في 2020»، إلى أن هناك توافقاً بين الإمارات وإندونيسيا من حيث السعي الدؤوب لتحقيق أهداف أجندة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة، إلى جانب اهتمامهما المشترك ببناء مدن ومجتمعات مستدامة ودعم القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق النمو.

وقال الصايغ: شهدت الأعوام الماضية تعاوناً مهماً بين الإمارات وإندونيسيا في عدد من مشاريع الاستدامة التي تهدف إلى بناء مجتمعات واقتصادات تتسم بالمرونة. ويهدف مشروع توزيع حلول شمسية صديقة للبيئة في مقاطعة كاليمانتان الجنوبية بإندونيسيا، إلى تعزيز جودة الحياة للسكان المحليين، إلى جانب توفير الطاقة للسكان الذي لا تتوفر لديهم خدمة الكهرباء. ونحن سعداء بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة الهادفة والجهود الإنسانية.

نشر الطاقة الشمسية

من جهته، أعرب أريفين تاسريف، وزير الطاقة والموارد المعدنية في إندونيسيا، عن ترحيبه وتقديره للدعم الذي تقدمه مبادرة «20 في 2020» إلى جانب الشركاء المشاركين فيها للمجتمع المحلي في كاليمانتان الجنوبية، مثمناً جهود القيادة في دولة الإمارات التي تسهم من خلال جائزة زايد للاستدامة في دعم برنامج الوزارة لتسريع عملية نشر الطاقة الشمسية منذ عام 2017.

وقال تاسريف: لا شك أن التبرع بهذه الحلول المستدامة سوف يدعم بشكل فعّال جهود الحكومة الإندونيسية الرامية إلى تحقيق هدفها المتمثل في رفع نسبة الطاقة المتجددة والجديدة إلى 23% ضمن مزيج الطاقة، ومساعدة الدولة في عملية التحول نحو مستقبل أفضل يعتمد على الطاقة النظيفة. ونود أن نتقدم بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع إلى مواصلة التعاون في مجال الطاقة المتجددة والجديدة من أجل تحقيق رؤيتنا المشتركة في بناء مستقبل مستدام.

توظيف الابتكار

وقال د. بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول، شريك مؤسس في مبادرة «20 في 2020»: «بصفتنا نعد شريكاً في مبادرة (20 في 2020)، فإننا نشعر بالفخر بما تم بذله من جهود حثيثة لدعم المجتمعات المتضررة حول العالم. وسوف نعمل من خلال مشروع المبادرة في مقاطعة كاليمانتان الجنوبية بإندونيسيا على توظيف الابتكار في توفير حلول مستدامة تعود بالنفع على مجتمع الصيادين المحلي».

وأضاف د. الكثيري: «تسهم مبادلة للبترول منذ عام 2014 في تمكين هذا المجتمع المحلي عبر عدد من المشاريع المهمة التي تركز على تحقيق الأهداف المتعلقة بالتعليم والبيئة والتنمية. وتأتي مشاركتنا في مبادرة (20 في 2020) ضمن إطار هذه الجهود، وإننا نتطلع إلى مواصلة هذه المشاريع وتحقيق تأثير إيجابي ملموس ضمن المجتمعات المحلية».