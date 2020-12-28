شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض طفيف تزامنا مع استقرار العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين على نحو طفيف في ظل استقرار إيجابي للدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى تعاملات هادئة بعد العودة من عطلة الكريسماس.



وتستعد الأسواق العالمية لختام العام الجاري يوم الخميس القادم الأمر الذي ربما يعني هدوء في التداولات في آخر جلسات عام 2020.



هذا، وقد أعلنت وسائل إعلامية أمس الأحد عن أن الرئيس "ترامب" وقع على حزمة تحفيز نقدية وحزمة للإنفاق بإجمالي قيمة 2.3 تريليون دولار، وذلك لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا".



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:26 بتوقيت جرينتش عند 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط عند التسوية بنسبة 0.1% أو ما يعادل 2.8 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1880.4 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1904.1 دولار وأقل سعر عند 1873 دولارا.