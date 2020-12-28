شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يمحو خسائره ويستقر إيجابياً خلال التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي خلال تعاملات اليوم الإثنين متخليا عن الخسائر التي سجلها في وقت سابق بالجلسة، وذلك في ظل التفاؤل السائد بالأسواق عقب توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على حزمة التحفيز المالي والإنفاق.



وكشفت وسائل إعلامية أمس الأحد عن أن الرئيس "ترامب" وقع على حزمة تحفيز نقدية وحزمة للإنفاق بإجمالي قيمة 2.3 تريليون دولار، وذلك لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا".



يأتي ذلك على الرغم من إشارة "ترامب" إلى إمكانية استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قانون الإنفاق العسكري، واشترط زيادة الحوافز المالية المباشرة للأسر إلى 2000 دولار بدلا من 600 دولار.



ومع استعداد العالم لعام جديد، تتواصل الجهود لاحتواء ومكافحة جائحة كورونا من اجل العودة إلى الحياة الطبيعية.



وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:50 بتوقيت جرينتش عند 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.