جمعية الكهرباء توافق على معالجة أرباح مستحقة لأرامكو بـ3.3 مليارات

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وأوضحت السعودية للكهرباء، في بيان للسوق المالية السعودية «تداول»، أن معالجة المبلغ تكون كمديونية على السعودية للكهرباء لصالح وزارة المالية، وإدراج الأرباح المشار إليها ضمن اتفاقيتي التسوية والمضاربة الموقعتين بين الشركة ووزارة المالية فيما يتعلق بالالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة.كما وافق المساهمون على إنشاء وتخصيص احتياطي اتفاقي لسداد أرباح اتفاقية المضاربة، وتفويض مجلس الإدارة بالتحويل من أرباح الشركة المبقاة لتكوين الاحتياطي المشار إليه، وتفويض مجلس الإدارة باستخدام الاحتياطي الاتفاقي لسداد أرباح المضاربة.
ووقعت الشركة السعودية للكهرباء منتصف نوفمبر 2020، اتفاقية مع الحكومة السعودية ممثلة بوزارة المالية، لتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة، والتي تقارب 168 مليار ريال إلى أداة مالية ثانوية غير مضمونة بأجل غير محدد، قابلة للاسترداد، وبهامش ربح سنوي يبلغ 4.5%.
وتتضمن الأداة المالية التي تعادل نحو 33.4% من إجمالي قيمة أصول السعودية للكهرباء بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2020، القروض الحكومية وصافي الذمم الحكومية الدائنة بعد خصم الذمم الحكومية المدينة القائمة وفقا للقوائم المالية للشركة بنهاية العام المالي 2019.
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