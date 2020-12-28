سحب 10 مشاريع حكومية من «الخضري» بقيمة 994 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري «الخضري» عن سحب 10 مشاريع حكومية مختلفة سبق ترسيتها على الشركة، بقيمة إجمالية تتجاوز 990 مليون ريال، ولم يتم الإفصاح عن سحبها في حينه، فيما حققت خسائر جراء سحب تلك المشاريع بقيمة 250 مليونا.

وأوضحت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية «تداول» أمس، أن المشاريع سحبت خلال الفترة من 4 رمضان 1438، إلى 18 جمادى الأول 1441، خلال فترة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية السابقة، ولم يتم الإفصاح عن سحب تلك المشاريع حسب سياسة الإفصاح في حينه.

وبشأن الأثر المالي لسحب تلك المشاريع، أشارت «الخضري» إلى أن الخسائر الأولية الناتجة عن سحب تلك المشاريع بلغت نحو 260 مليون ريال، ولا يزال العمل جاريا على التحقق من الخسائر الفعلية نتيجة سحب تلك المشاريع.

وذكرت أن المشاريع جرت ترسيتها مسبقا بين الفترة من 16 المحرم 1432، إلى 14 رمضان 1434، بقيمة إجمالية لتلك العقود نحو 994.05 مليون ريال، لصالح وزارات التعليم والشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى وزارة الصحة. وأفادت «الخضري» بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد المتسبب في عدم الإفصاح والإعلان عن سحب تلك المشاريع، واتخاذ ما يلزم حفاضا على حقوق الشركة ومساهميها.

سحب 10 مشاريع حكومية

فترة الترسية:

بين 16 / 01 / 1432 و14 / 09 / 1434

تقدر القيمة الإجمالية للعقود

بـ994,046,962 ريالا

تعود المشاريع لصالح:

وزارة التعليم، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الصحة

فترة السحب: بين 04 / 09 / 1438 و18 / 05 / 1441

خسائر سحب المشاريع: 260,000,000 ريال