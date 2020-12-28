شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم المحلية تتحرك عرضياً وسط إغلاق هامشي متباين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

دخلت أسواق الأسهم المحلية في تحركات عرضية خلال جلسة، أمس الاثنين، بعدما استقرت المؤشرات العامة على تباين عند الإغلاق، وذلك بتراجع هامشي لمؤشر سوق دبي المالي 0.04%، بضغوط من قطاعي «النقل» و«السلع»، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة طفيفة بلغت 0.2%، بدعم «البنوك» و«الاتصالات».

وتحسنت سيولة المستثمرين الكلية لتصل إلى 462.6 مليون درهم، بتداول 238.4 مليون سهم، لكنها لا تزال دون المستويات المعهودة من التداولات، وذلك بالتزامن مع إجازات المستثمرين في الأسواق؛ حيث واصل سوق أبوظبي تسجيل سيولة قوية بلغت 353.3 مليون درهم، بتداول 87.3 مليون سهم، فيما شهد سوق دبي سيولة ضعيفة بنحو 109.3 مليون درهم، بتداول 151.1 مليون سهم.

وسجل المستثمرون الأجانب غير العرب، محصلة شراء قوية، بنحو 52 مليون درهم، غالبيتها العظمى في سوق أبوظبي.

سوق دبي -0.04% 2514.6 نقطة

وشهد مؤشر سوق دبي المالي تأرجحاً بين المنطقتين الخضراء والحمراء، حتى تراجع هامشياً بنسبة 0.04%، بمقدار نقطة واحدة، ليغلق عند 2514.6 نقطة، متأثراً بتراجع قطاعي النقل والسلع بشكل رئيسي.

وانخفض قطاع السلع 3.5%، وسط تراجع سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» بنسبة 4.04% ليغلق عند 0.095 درهم، بتداولات بلغت 3.5 مليون درهم فقط، ولا يزال السهم يتراجع بنسبة تزيد على 4% يومياً، منذ الإعلان عن عرض الاستحواذ المقدم من شركة «مراس».

وتراجع قطاع العقار 0.14%، بانخفاض «داماك العقارية» 2.92% إلى 1.33 درهم، بتداول 6 ملايين درهم، بينما ارتفع «إعمار العقارية» قليلاً، 0.28% إلى 3.58 درهم، و«الاتحاد العقارية» 0.35%، و«إعمار للتطوير» 0.72%.

وسجل مؤشر البنوك ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.22%، بدعم من ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.47% 10.55 درهم، وارتفع «أملاك للتمويل» 0.78%، كما واصل «جي إف إتش المالية» صعوده، وارتفع خلال الجلسة 1.6% ليغلق عند 0.62 درهم، وتصدر تداولات السوق بنحو 20 مليون درهم، واستقر «دبي الإسلامي» لكنه سجل ثاني أعلى تداولات بـ14.3 مليون درهم.

وفي قطاع الاستثمار، تراجع «شعاع كابيتال» 0.14%، فيما استقر «سوق دبي المالي» و«دبي للاستثمار» من دون تغيير.

وهبط قطاع النقل بأكثر من 1%، وسط تراجع «أرامكس» 1.78% إلى 4.4 درهم، بتداول 3 ملايين درهم، بينما ارتفع «الخليج للملاحة» 0.49%.

وفي قطاع الاتصالات، ارتفع سهم «دو» 0.35% إلى 5.74 درهم، بتداولات بنحو 570 ألف درهم. وفي الخدمات، ارتفع «تبريد» 0.38% إلى 2.62 درهم.

سوق أبوظبي +0.20% 5106.31 نقطة

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تحسناً طفيفاً بنسبة 0.20%، بما يعادل 10.37 نقطة، ليغلق عند مستوى 5106.31 نقطة، وسط صعود طفيف في معظم القطاعات، باستثناء قطاع الصناعة.

ارتفعت البنوك 0.21%، وسط ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.31% إلى 13.12 درهم متصدراً تداولات السوق، بتداول 85.2 مليون درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 0.64%، و«الشارقة الإسلامي» 0.76%، فيما تراجع «أبوظبي التجاري» 0.48% إلى 6.18 درهم.

وارتفع مؤشر الاستثمار 0.07%، وسط ارتفاع «الواحة كابيتال» 0.9%، وتراجع «إشراق» 0.63%، فيما استقر «العالمية القابضة» من دون تغيير، بتداول 77.6 مليون درهم.

وارتفع مؤشر العقار 0.27%، وسط ارتفاع «الدار العقارية» 0.31% إلى 3.22 درهم، بتداول 79 مليون درهم.

وارتفع قطاع الاتصالات 0.12%، وسط تحسن سهم «اتصالات» بنفس النسبة عند 17.34 درهم، بتداول 10.8 مليون درهم.

وارتفع الطاقة 0.85%، بعدما ارتفع سهم «دانة غاز» 1.43% إلى 0.71 درهم، بتداول 1.65 مليون درهم، كما ارتفع «طاقة» 1.42% إلى 1.43 درهم واستقر «أدنوك للتوزيع»، بتداول 31.4 مليون درهم.

شراء أجنبي اتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في السوقين، مسجلين محصلة بلغت نحو 52 مليون درهم، واستحوذ سوق أبوظبي على الحصة الأكبر بنحو 49.1 مليون درهم، فيما سجل سوق دبي 3 ملايين درهم. واتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع، بعد أن سجلوا محصلة بيع في سوق أبوظبي بـ47 مليون درهم، فيما بلغت نحو 2.4 مليون درهم في سوق دبي. كما سجل الخليجيون محصلة بيع في سوق أبوظبي بنحو 2.16 مليون درهم، وبلغت نحو 5.3 مليون درهم في سوق دبي. وتباينت توجهات العرب في السوقين، بعدما سجلوا محصلة شراء في دبي بـ4.7 مليون درهم، فيما سجلوا محصلة بيع في أبوظبي بـ80 ألف درهم فقط.

المؤسسات

تباينت توجهات المؤسسات في السوقين، حيث سجلت المؤسسات في سوق دبي محصلة شرائية بنحو 2.3 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بنحو 33.45 مليون درهم، ومبيعات بنحو 31.16 مليون درهم، كما سجلت المؤسسات محصلة بيع في أبوظبي بـ3.3 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بنحو 294.1 مليون درهم، ومبيعات بنحو 297.4 مليون درهم.